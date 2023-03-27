Боец ВСУ испугал и назвал свиньей девушку с ребенком из-за нарушения ПДД

Украинский военный оскорбил и испугал выстрелами девушку с ребенком из-за нарушения ПДД

Украинский военный испугал выстрелами и назвал свиньей девушку с ребенком, которая нарушила правила дорожного движения (ПДД) и обогнала колонну военной техники. Видео, записанное камерой видеорегистратора, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео автомобиль военных обгоняет машину, в которой едут девушка и маленький ребенок, и останавливается у нее на пути. Из авто с украинским флагом на стекле выходят двое людей в форме и с автоматами. Один из них подходит к девушке и начинает ее оскорблять.