Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 27 марта 2023Бывший СССР

Боец ВСУ испугал и назвал свиньей девушку с ребенком из-за нарушения ПДД

Украинский военный оскорбил и испугал выстрелами девушку с ребенком из-за нарушения ПДД

Украинский военный испугал выстрелами и назвал свиньей девушку с ребенком, которая нарушила правила дорожного движения (ПДД) и обогнала колонну военной техники. Видео, записанное камерой видеорегистратора, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео автомобиль военных обгоняет машину, в которой едут девушка и маленький ребенок, и останавливается у нее на пути. Из авто с украинским флагом на стекле выходят двое людей в форме и с автоматами. Один из них подходит к девушке и начинает ее оскорблять.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск
Госархив впервые опубликовал снимки с места гибели Гагарина
Мятежный китайский миллиардер вернулся в Китай
Московские ТЦ рекордно опустели
Насильника разыскали через 24 года после преступления
В Подмосковье возбудили дело из-за отказа скорой доставить ребенка в больницу
Боец ВСУ испугал и назвал свиньей девушку с ребенком из-за нарушения ПДД
Косметолог раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения
В перевозящем российскую нефть «теневом флоте» увидели экологическую катастрофу
Названы основные способы избавиться от перхоти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.