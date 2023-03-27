Известный российский музыкант высказался о москвичах

Музыкант Александр Лаэртский отметил, что москвичи обладают созидательной энергией

Известный российский музыкант Александр Лаэртский отметил, что москвичей от жителей других городов отличает созидание «миротворной энергии». Свое мнение о жителях столицы он высказал в интервью изданию «Москвич Mag».

«Есть такая теория о ментальном возрасте эмоциональности, что каждому американцу где-то 13 лет, японцу — 70 лет. Так вот, если говорить о ментальном возрасте москвича, это 50 с небольшим. Еще живой, но созидающий миротворную энергию. Он приносит пользу в мелочах. Делает вроде бы бытовые вещи, но каждое его движение идет на пользу городу и другим людям этого сообщества. Москвичи — патриоты разума и патриоты гармонии мира», — убежден музыкант.

Лаэртский отметил, что любит Москву и считает ее одним из самых солнечных городов. «Нет, вы знаете, я Москву ни на что не променяю. Но у меня есть избушка в Апрелевке — это моя летняя локация. А зимой — в городе», — поделился музыкант. Он добавил, что в столице, несмотря на появление таких современных комплексов, как «Москва-Сити», удается сохранять знаковые аутентичные постройки — например, старинные особняки на Николоямской улице.

Среди своих нелюбимых районов города музыкант выделил Савеловское направление с «индустриальным адом» рельс и крашеных калиток, а также Ленинградское шоссе на подъезде к Химкам и Братеево. Кроме того, он пожелал Москве и москвичам «побольше зеленых насаждений, чтобы вместо мудовых демонстраций люди вышли и посадили по дереву каждый».

В ноябре 2022 года музыкант Максим Леонидов признался, что ему кажется раздражающей привычка москвичей спешить. Он добавил, что ему больше всего нравятся спокойные локации города, в которых он чувствует себя хорошо: бульвары, тихие арбатские переулки и улицы.