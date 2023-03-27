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15:05, 27 марта 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что авиация ВСУ все реже встречается на артемовском направлении

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с авиацией при боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», подразделение которого участвует в этих боях.

По словам собеседника агентства, авиация Киева сейчас все реже встречается на данном направлении. «В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало», — поделился боец.

При этом авиация «Вагнера», по его словам, работает «достаточно интенсивно».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает элитные части войск под Артемовск и планирует использовать их как пехоту. Это, по его словам, указывает на тяжелое положение ВСУ на этом направлении.

Также Марочко заявил, что за прошлую неделю ВСУ могли потерять в районе Артемовска до 4,5 тысячи военных. Речь идет как о погибших бойцах, так и о раненых.

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Варвара Кошечкина
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