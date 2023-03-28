Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 28 марта 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН рассказал о предложении сняться в порно

Экс-участник КВН Бобцов рассказал, что ему предлагали сняться в порно

Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Артист Большого Московского цирка, бывший участник КВН Артем Бобцов заявил, что однажды ему предложили сняться в фильме для взрослых. Подробности он раскрыл в эфире шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube.

Бобцов рассказал, что приглашение поучаствовать в порно поступило от одного из его знакомых операторов. По словам артиста, за один съемочный день ему обещали заплатить тысячу долларов (примерно 76 тысяч рублей). Тем не менее он отказался.

«Я говорю: "Нет". Лет 60-70 будет, на старости лет все попробую», — пошутил экс-участник КВН. Бобцов добавил, что предложение сняться в фильме для взрослых его не заинтересовало и он не пытался узнать какие-либо подробности.

Ранее другой бывший участник КВН Александр Петросян раскритиковал проект. Он выразил уверенность в том, что в телеигре «все работают на одну семью». Вместе с тем юморист отметил, что благодаря «Клубу веселых и находчивых» в России начал быстро развиваться стендап.

Перед этим бывший участник КВН и Comedy Club Олег Верещагин высказался о цензуре в этих двух проектах. По его словам, в «Клубе веселых и находчивых» больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Спрогнозировано появление паспортов сердцебиения для полетов в будущем
Бывший участник КВН рассказал о предложении сняться в порно
Блогерша показала лицо после неудачного татуажа и удивила подписчиков
Российские власти обсудили новые меры поддержки родителей
Туристка познакомилась с египетским гидом и через 21 день вышла за него замуж
Подросток убил учителя и ранил четверых в школе в Бразилии
Россиянин сломал ногу четырехмесячной дочери при попытке ударить жену
У звездного объекта SPICY 97589 обнаружили повторяющиеся вспышки
СКР возбудил дело из-за нападения на контролера парковки в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.