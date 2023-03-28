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11:05, 28 марта 2023Наука и техника

Племянница Гагарина объяснила конспирологию вокруг смерти космонавта

Племянница объяснила теории вокруг смерти Гагарина фразой «люди не хотели смириться»

Фото: ТАСС

Существует теория о том, что космонавт Юрий Гагарин на самом деле не погиб в авиакатастрофе, а попросил подстроить свою смерть, устав от известности и внимания, рассказала племянница Гагарина, заведующая Мемориальным комплексом Тамара Филатова. Появление таких конспирологических версий она объяснила в разговоре с «Лентой.ру»

«Человеку всегда хочется найти какой-то хороший исход трагедии. Люди не хотели смириться с тем, что Гагарин погиб, вот и пошла волна. К сожалению, это не так. Его гибель подтвердила экспертиза», — сказала Филатова.

Она добавила, что жена Гагарина Валентина передала в музей срез волос космонавта, который ей отдали после гибели супруга. Этот срез хранится в музее, но никогда не выставляется на всеобщее обозрение.

«К сожалению, Гагарин все же погиб. Даже на месте трагедии на дереве нашли кусок его куртки, причем тот, в котором были документы: военный билет, водительское удостоверение. Они пробиты осколками», — заключила собеседница Ленты.ру.

Ранее, 27 марта, Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Гагарина. На кадрах видны обломки фюзеляжа двухместного учебно-тренировочного самолета МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин.

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Наталия Белова
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