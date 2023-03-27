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16:17, 27 марта 2023Наука и техника

Госархив впервые опубликовал снимки с места гибели Гагарина

Государственный архив впервые опубликовал снимки с места гибели космонавта Юрия Гагарина

Фото: РГАНТД

Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал снимки с места авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Снимки размещены на сайте архива.

На кадрах видны обломки фюзеляжа двухместного учебно-тренировочного самолета МиГ-15УТИ, на котором выполнял полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Снимки датируются 28 марта — следующим днем после катастрофы.

Гагарин и Серегин погибли 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во время тренировочного полета.

В декабре 2022 года архив Центра подготовки космонавтов рассекретил личное дело Юрия Гагарина. В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, сведения о семье, перечень должностей в отряде космонавтов и другие сведения.

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Даниил Иринин
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