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10:53, 28 марта 2023Путешествия

Живущая на Бали россиянка рассказала о полицейских облавах на русских

Российская туристка рассказала о полицейских, штрафующих россиян на улицах Бали
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Carola Frentzen / dpa / Globallookpress.com

Российская туристка, проживающая на Бали, рассказала о полицейских облавах на дорогах, в ходе которых задерживают русских. Об этом она сообщила в интервью «Ленте.ру».

По словам девушки, после новостей о том, что путешественникам будут запрещать арендовать скутеры, на улицах участились случаи задержания отдыхающих. «Я живу в Чангу, это самая популярная туристическая деревня, здесь отдыхает большинство русских. Вчера на дороге нескольких моих друзей оштрафовали за то, что они ездят без прав. У одного даже отобрали мотоцикл», — поделилась туристка.

Она уточнила, что сотрудники правоохранительных органов специально выбирают те места, где туристы проезжают чаще всего и где будет трудно скрыться от полиции. «Я сама видела, как они стояли на узкой дороге и тормозили всех подряд. Там было невозможно развернуться или проехать быстро, чтобы тебя не поймали. Когда я сворачивала на эту дорогу, меня остановил таксист и предупредил, что туда ехать не нужно», — пояснила россиянка.

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При этом 27 марта в индонезийских СМИ появилась информация о том, что в ходе полицейских облав на Бали было оштрафовано 43 иностранца, большинство из которых россияне.

«Я думаю, что это только начало. Они резко начали закручивать гайки, местным надоело, что русскоговорящие туристы чувствуют здесь себя как дома», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В марте с Бали начали депортировать российских туристов, нарушающих законы и нелегально оказывающих услуги другим отдыхающим. Власти популярного курортного острова признались, что следят за туристами в соцсетях, чтобы вычислить, кто из них занимается незаконной деятельностью. Кроме того, на Бали заговорили об ужесточении визовых требований для россиян, а также о запрете на аренду скутеров.

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Марк Успенский
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