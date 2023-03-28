В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»

Депутат Журова назвала абсурдными результаты голосования СБ ООН по «Северным потокам»

Во время голосования в Совете Безопасности ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках» сложилась абсурдная ситуация, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она отреагировала на исход голосования в беседе с «Лентой.ру».

Все понимают, что что-то здесь нечисто, но, видимо, под давлением не принимают решения, что нужно делать международное расследование Светлана Журова депутат Госдумы

«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и тот же ООН, к сожалению», — высказалась депутат.

Журова допустила, что Россия продолжит попытки инициировать проведение международного расследования на других площадках, и не исключила возвращение к этому вопросу в Совбезе ООН.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

