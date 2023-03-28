В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
Во время голосования в Совете Безопасности ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках» сложилась абсурдная ситуация, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она отреагировала на исход голосования в беседе с «Лентой.ру».
Все понимают, что что-то здесь нечисто, но, видимо, под давлением не принимают решения, что нужно делать международное расследование
«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и тот же ООН, к сожалению», — высказалась депутат.
Журова допустила, что Россия продолжит попытки инициировать проведение международного расследования на других площадках, и не исключила возвращение к этому вопросу в Совбезе ООН.
27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.