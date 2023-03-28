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20:21, 28 марта 2023Забота о себе

Врач рассказала о неочевидных причинах боли в шее

Реабилитолог Кавуненко: к боли в шее может привести быстрое откидывание головы назад

Фото: Unsplash

Неочевидные причины боли в шее могут быть связаны с неправильными тренировками и травмами, рассказала врач-физиотерапевт, реабилитолог Дарья Кавуненко. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

По словам Кавуненко, наиболее распространенной причиной боли в шее является растяжение мышц, связанное, например, с длительным сидением в «сгорбленном» положении. Она указала, что при долгом использовании телефона или компьютера может возникнуть синдром «компьютерной шеи» — когда у основания постоянно выдвигаемой вперед шеи формируется холка («вдовий горбик»), эта область начинает затекать и болеть, деформируется овал лица.

Также, продолжила она, к болям может привести хлыстовая травма, возникающая при быстром откидывании головы назад, а затем вперед — это приводит к растяжению мягких тканей шеи.

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Кроме того, добавила Кавуненко, тренировка нижней и средней порции трапециевидной мышцы в большей степени, чем верхней порции, может привести к ее гипертонусу и к боли в шее.

Среди причин боли она также назвала остеоартрит, сдавливание нервов грыжами дисков, ревматоидный артрит, менингит или рак.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал способы избежать проблем со здоровьем при сидячей работе. По его словам, избежать появления болей в спине при такой работе помогут правильно организованное рабочее место и регулярная зарядка.

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Александра Лисица
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