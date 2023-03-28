Экономист оценил прогноз о «потерянном десятилетии» в мировой экономике

Аналитик Самиев назвал позитивным прогноз о «потерянном десятилетии» в экономике

Сценарий потерянного десятилетия для мировой экономики, спрогнозированный Всемирным банком, можно считать относительно позитивным, поскольку он предполагает стагнацию. К сожалению, более вероятен сценарий мирового кризиса, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Ранее вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл заявил, что мир ждет «потерянное десятилетие» ввиду замедления темпов экономического роста. В качестве предпосылок указываются последствия пандемии коронавируса и конфликт на территории Украины.

«Когда упоминаются такие термины, как "потерянный какой-то период", это значит, что нет принципиально качественного развития экономики. Технологического, структурного. Только очень низкие темпы роста, стагнация. Потерянное десятилетие означает, что не будет большого кризиса, больших шоков. Но, на мой взгляд, кризис, который может затронуть большинство стран, все же произойдет», — считает Самиев.

Потенциальным эпицентром кризиса аналитик считает западные страны. Он добавил, что на данный момент риски разворачивания подобного негативного сценария в других странах не наблюдаются.

Предпосылок масштабного кризиса пока нет даже в тех странах, которые пострадали от проблем с логистикой, роста стоимости продовольствия. Кризис в беднейших странах предсказывали, но он, судя по всему, не произошел Павел Самиев аналитик

В свою очередь, Россия благодаря санкциям оказалась отсечена от западных рынков, исчезли многие экономические связи, что дает стране некоторую защиту. Тем не менее, аналитик считает, что полностью избежать потерь все равно не удастся, поскольку кризис неизбежно отразится и на сырьевых рынках, что приведет к заметному снижению экспортной выручки и отразится на экономике.

«Нас несколько защищает то, что мы не так интегрированы в западную финансовую систему. Но ситуация в стране все равно может ухудшиться. Я не ожидаю безработицы, но вполне реально снижение доходов населения, а также снижение доли среднего класса», — предупредил Самиев.

Ранее также стало известно, что Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран. С 2000 по 2021 год КНР направила около 240 миллиардов долларов экстренной помощи 22 странам, столкнувшимся с серьезными долговыми проблемами. В том числе речь идет об Аргентине, Пакистане и Нигерии. В качестве источника кредитов для спасения государств с долговыми трудностями Пекин использует огромные резервы своего Центробанка — они оцениваются в 3,3 триллиона долларов.