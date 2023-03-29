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22:55, 29 марта 2023Спорт

Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян

Аршавин заявил, что ему все равно на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на невключение российских футболистов в ролик пресс-службы Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чем-то. Мне все равно на это», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не узнал бы о случившемся, если бы все не рассказывали ему об этой ситуации.

Ранее 29 марта АПЛ выложила на YouTube видео, в котором были показаны лучшие голы от представителей всех стран, чьи футболисты выступали в АПЛ. В ролик попали игроки из 103 стран в алфавитном порядке, но без России.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он отметился 23 голами в 105 матчах за клуб. Кроме него, в АПЛ забивали россияне Алексей Смертин, Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко и Павел Погребняк.

Анастасия Борисова
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