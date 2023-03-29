Стало известно об укреплении позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске

ISW: военные ЧВК «Вагнер» укрепляют позиции на территории Артемовска

Американский Институт изучения войны (ISW) допустил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» укрепляют свои позиции в северной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно из отчета ISW.

Предполагается, что «Вагнер» занимается укреплением позиций для продвижения к центру города и расширения зоны контроля на западе. Военнослужащие контролируют Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) и продолжают добавиться успехов в населенном пункте.

В ISW также подтвердили сообщения российских военных корреспондентов, которые говорят о присутствии вагнеровцев в АЗОМ. Согласно отчету, информация согласуется с имеющимися визуальными свидетельствами нахождения бойцов ЧВК на территории завода.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные практически полностью зачистили промзону АЗОМ. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия для попыток украинских военных подвезти на территорию боевые комплекты. Позднее корреспонденты РИА Новости сообщили, что часть цехов завода не получили серьезных повреждений при штурме ЧВК, о котором стало известно 26 марта.