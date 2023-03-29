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07:30, 29 марта 2023Мир

В Германии раскритиковали планы поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном

Немецкий депутат Хунко раскритиковал планы поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez / U.S. Air National Guard / AP

Использование боеприпасов с обедненным ураном представляет угрозу для экологии и здоровья населения Украины, заявил депутат немецкого бундестага от Левой партии Андрей Хунко. В соответствующем документе, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий спросил правительство о том, проводило ли оно переговоры с Великобританией относительно ее планов поставить Киеву данный тип вооружения.

В своем обращении парламентарий задает правительству вопрос о том, осуждает ли оно поставку боеприпасов с обедненным ураном Украине.

Осуждает ли федеральное правительство использование так называемых урановых боеприпасов (боеприпасов с обедненным ураном) в военных конфликтах в связи с многочисленными сообщениями и исследованиями о долговременном токсическом и радиологическом ущербе, о росте пороков развития и раке у взрослых и детей, а также из-за экологического ущерба, например, загрязнение почвы после применения этого типа боеприпасов?

Андрей Хункодепутат бундестага от Левой партии

Более того, Хунко спрашивает о том, были ли у Германии контакты с правительством Великобритании по поводу потенциального ущерба данного типа боеприпасов, а также обсуждался ли на межправительственном уровне вопрос об устранении этого ущерба.

Ведет ли федеральное правительство переговоры (или уже провело, или намеревается вести) с правительством Великобритании о возможных последствиях поставок урановых боеприпасов на Украину (…) а также об ответственности за устранение обозримых последствий использования урановых боеприпасов для окружающей среды и здоровья людей на Украине, например, в рамках программы восстановления пострадавших регионов, финансируемой совместно Германией и ЕС?

Андрей Хункодепутат бундестага от Левой партии

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.

Позднее издание Declassified UK сообщило, что британское минобороны опубликовало кадры, на которые, предположительно, попали фрагменты учений с участием бойцов ВСУ и их тренировки обращению с соответствующими боеприпасами.

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Кирилл Садовский
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