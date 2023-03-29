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19:20, 29 марта 2023Наука и техника

В Совбезе призвали использовать новые разработки при производстве боеприпасов

Медведев заявил, что промышленность должна без сбоев обеспечивать потребности ВС России

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивания объемов продукции для Вооруженных сил (ВС) России и добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок. Видеозапись его выступления опубликована в его Telegram-канале.

В ходе своего визита в Татарстан зампред Совбеза посетил Казанский пороховой завод и обсудил обеспеченность российской армии средствами поражения в условиях проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, расход боеприпасов вырос многократно, поэтому перед отечественной промышленностью стоит задача без сбоев обеспечить потребности ВС России. При этом, подчеркнул он, нужно не просто нарастить объемы производства, а повысить эффективность компонентов вооружения и военной техники, используя современные технологии и новые разработки.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что выпуск боеприпасов в России увеличили кратно, а промышленность поставляет военным боеприпасы всех типов.

Кроме того, в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он отметил, что госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Министерства обороны России.

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Варвара Кошечкина
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