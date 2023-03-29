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08:42, 29 марта 2023Силовые структуры

Митволя после лечения в больнице перевели обратно в СИЗО Красноярска

ГУФСИН: обвиняемый в хищении Митволь вернулся из туберкулезной больницы в СИЗО Красноярска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя перевели из больницы обратно в СИЗО Красноярска. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-служба регионального управления ФСИН (ГУФСИН).

Обвиняемый в хищении 900 миллионов рублей на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» более месяца провел в краевой туберкулезной больнице №1. Он получил лечение в соответствии с поставленным ему диагнозом, прошел все необходимые обследования, в том числе в лечебно-диагностическом центре Международного института биологических систем имени Березина, отметили в ГУФСИН.

Состояние здоровья Митволя удовлетворительное. Он в письменной форме отказался от дальнейшего обследования в ведомственной больнице. В настоящее время обвиняемый возвращен в СИЗО, там за ним будут наблюдать медики.

23 марта Центральный районный суд Красноярска продлил Митволю меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года года, обвинив в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. После чего он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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Любовь Ширижик
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