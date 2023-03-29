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09:44, 29 марта 2023Россия

Москалькова высказалась о судьбе брошенных Киевом военнопленных

Москалькова заявила, что украинские военнопленные, от которых отказался Киев, поедут домой

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о судьбе брошенных Киевом военнопленных. Ее высказывание приводит РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что пленные бойцы, от которых отказался Киев, все же поедут домой. Москалькова пояснила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе», — заявила она. Российский омбудсмен подчеркнула, что речь идет о 70 военнослужащих.

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В свою очередь, украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными 24 марта сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Тогда Москалькова уверяла, что Киев, вопреки договоренностям, выдал лишь 90 российских пленных вместо 160.

Тем не менее она настаивала на важности продолжения переговорного процесса с украинской стороной.

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Анна Щербакова
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