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15:04, 29 марта 2023Бывший СССР

Минобороны Украины рассказало об испытаниях женского нижнего белья

Минобороны Украины: в ВСУ продолжаются опытные испытания образцов женского белья

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с украинскими компаниями продолжают опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями Forma two и «Смелая Украина». Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Кроме того, в ведомстве рассказали о совершенствовании летнего полевого костюма с учетом «особенностей анатомии женской фигуры». Его испытание завершится к концу мая.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ВСУ служит 41 тысяча женщин, из них 5 тысяч принимают непосредственное участие в боевых действиях. Еще около 19 тысяч украинок выполняют функции гражданских работниц.

В декабре 2022 года Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщала об увеличении численности женщин в рядах ВСУ. Жители Харьковской области также отмечали, что военные патрули все чаще комплектуются из женского состава.

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Ткачев Егор
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