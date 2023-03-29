Минобороны Украины рассказало об испытаниях женского нижнего белья

Минобороны Украины: в ВСУ продолжаются опытные испытания образцов женского белья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с украинскими компаниями продолжают опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями Forma two и «Смелая Украина». Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Кроме того, в ведомстве рассказали о совершенствовании летнего полевого костюма с учетом «особенностей анатомии женской фигуры». Его испытание завершится к концу мая.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ВСУ служит 41 тысяча женщин, из них 5 тысяч принимают непосредственное участие в боевых действиях. Еще около 19 тысяч украинок выполняют функции гражданских работниц.

В декабре 2022 года Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщала об увеличении численности женщин в рядах ВСУ. Жители Харьковской области также отмечали, что военные патрули все чаще комплектуются из женского состава.