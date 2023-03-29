Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков

Путин отнес оборот наркотиков иностранными спецслужбами к угрозам нацбезопасности России

Президент России Владимир Путин отнес к угрозам национальной безопасности оборот наркотиков в стране иностранными спецслужбами и националистическими организациями. Соответствующий указ главы государства внес изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, утвержденную в 2020 году.

В соответствии с документом, в перечень включается «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ». Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности.