Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 29 марта 2023Россия

Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков

Путин отнес оборот наркотиков иностранными спецслужбами к угрозам нацбезопасности России

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин отнес к угрозам национальной безопасности оборот наркотиков в стране иностранными спецслужбами и националистическими организациями. Соответствующий указ главы государства внес изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, утвержденную в 2020 году.

В соответствии с документом, в перечень включается «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ». Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции захотели как можно скорее организовать переговоры по Украине
Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков
Кристина Агилера рассказала о четырех видах своего оргазма
Папа Римский попал в больницу
Финляндия анонсировала вступление в НАТО в ближайшие дни
Девушка раскрыла измену бойфренда благодаря трансляциям с камер видеонаблюдения
Брэд Питт избавился от особняка в Лос-Анджелесе
Собянин сообщил о плановой работе военкоматов
Нетаньяху обратился с просьбой к министрам после слов Байдена о протестах
На Украине оценили критерии МОК по допуску российских спортсменов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.