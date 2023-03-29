Верховный комиссар ООН ответил на критику Украины

Верховный комиссар ООН Тюрк напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк ответил на критику Украины в адрес доклада Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о дискриминации в отношении Украинской православной церкви. Его слова приводит РИА Новости.

Тюрк напомнил Киеву о необходимости соблюдения прав человека, в том числе свободы религии. «Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека», — подчеркнул он.

Ранее УВКПЧ опубликовало отчет, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе, в частности, говорится о давлении на УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал документ, указав, что страна является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания», однако свобода в ней не равна «праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность».

