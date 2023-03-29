Передача и два гола российских игроков помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Передача и два гола российских игроков помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2. Победу хозяевам принесли два гола российских игроков Владимира Тарасенко и Артемия Панарина. Панарин также совершил результативную передачу. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30 и одержал 34-ю победу в сезоне-2022/2023. Его признали первой звездой этого матча.

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился россиянин Кирилл Марченко. Он поразил ворота соперников во второй игре подряд. Всего в его активе 23 очка по системе «гол плюс пас» в 50 встречах сезона.

5 сентября прошлого года 26-летний Шестеркин занял второе место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На пятом месте остановился олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс».