Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 29 марта 2023Бывший СССР

Рябков назвал беспределом выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Замглавы МИД России Рябков назвал беспределом выселение монахов Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков осудил выселение монахов из Киево-Печерской лавры и назвал происходящее беспределом. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Рябкова, «те, кто это делает, Бога не боятся». Он также подчеркнул, что виновники нынешнего беспредела обязательно ответят за содеянное, но это уже вопрос будущего.

«Пока я говорю о том, что мы это осуждаем категорическим образом. Киевский режим вновь поставил себя вне закона», — сказал замминистра.

Ранее заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.

В УПЦ заявили, что не собираются выполнять условия и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Создатель «Секретных материалов» намекнул на перезапуск проекта
На Украине раскрыли детали предстоящего контрнаступления
Россиянам раскрыли быстрый способ составить стильный образ
С крупнейшей криптобиржи вывели миллиарды долларов из-за ее проблем с законом
Стало известно о новой госпитализации Николая Дроздова
Россиянам раскрыли главные схемы обмана туристов в Турции
Минобороны Украины рассказало об испытаниях женского нижнего белья
Глава МАГАТЭ не признал радиационную опасность снарядов с обедненным ураном
В России рассказали о преимуществах ракеты «Изделие 305Э»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.