Рябков назвал беспределом выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Замглавы МИД России Рябков назвал беспределом выселение монахов Киево-Печерской лавры

Замглавы МИД России Сергей Рябков осудил выселение монахов из Киево-Печерской лавры и назвал происходящее беспределом. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Рябкова, «те, кто это делает, Бога не боятся». Он также подчеркнул, что виновники нынешнего беспредела обязательно ответят за содеянное, но это уже вопрос будущего.

«Пока я говорю о том, что мы это осуждаем категорическим образом. Киевский режим вновь поставил себя вне закона», — сказал замминистра.

Ранее заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.

В УПЦ заявили, что не собираются выполнять условия и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.