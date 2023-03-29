Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 29 марта 2023Россия

Задержание замгубернатора приграничного российского региона опровергли

В правительстве Брянской области опровергли задержание замгубернатора Симоненко

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В пресс-службе правительства Брянской области опровергли «Ленте.ру» задержание замгубернатора региона Николая Симоненко.

«Опровергаем, на рабочем месте, работает», — говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте правительства приграничного российского региона размещена публикация о том, что 29 марта Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста в Брянске.

Ранее в сети появилась информация о задержании Симоненко. Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник сообщил о задержании временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

8 марта в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Узбекистан задержали экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Его подозревают в получении взятки в размере почти трех миллионов рублей. Позже стало известно о возбуждении уголовных дел по факту взятки в виде ноутбука за помощь в заключении договоров на строительство домов для участковых полиции, а также из-за незаконной продажи земельных участков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин принял отставку губернатора российского региона
В США заявили о получении Киевом лишь 20 процентов выделяемой помощи
Росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали схрон с оружием в ДНР
Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение крупных взяток
Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике
Стало известно о ковровых бомбардировках ВСУ в боях за Рубежное и Северодонецк
Футболиста лишили капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Блогерша с прыщами на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости
Жители Крыма сообщили о взрыве на полуострове
В России ответили на заявление главы МАГАТЭ о снарядах с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.