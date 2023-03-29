Задержание замгубернатора приграничного российского региона опровергли

В правительстве Брянской области опровергли задержание замгубернатора Симоненко

В пресс-службе правительства Брянской области опровергли «Ленте.ру» задержание замгубернатора региона Николая Симоненко.

«Опровергаем, на рабочем месте, работает», — говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте правительства приграничного российского региона размещена публикация о том, что 29 марта Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста в Брянске.

Ранее в сети появилась информация о задержании Симоненко. Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник сообщил о задержании временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

8 марта в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Узбекистан задержали экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Его подозревают в получении взятки в размере почти трех миллионов рублей. Позже стало известно о возбуждении уголовных дел по факту взятки в виде ноутбука за помощь в заключении договоров на строительство домов для участковых полиции, а также из-за незаконной продажи земельных участков.