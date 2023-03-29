На Украине заявили о слежке за размещением ядерного оружия в Белоруссии

Разведка Украины заявила о слежке за размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии

Украинская разведка следит за ситуацией по возможному размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, его слова передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Белоруссии, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России», — сказал он.

Черняк отметил, что контроль осуществляется совместно с украинскими партнерами. По его словам, это в приоритете как спецслужб Украины, так и мирового сообщества. Черняк назвал действия ГУР «тотальным контролем».

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 26 марта — об имеющихся планах президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Позднее белорусская сторона заявила о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.