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16:19, 29 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о слежке за размещением ядерного оружия в Белоруссии

Разведка Украины заявила о слежке за размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украинская разведка следит за ситуацией по возможному размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, его слова передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Белоруссии, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России», — сказал он.

Черняк отметил, что контроль осуществляется совместно с украинскими партнерами. По его словам, это в приоритете как спецслужб Украины, так и мирового сообщества. Черняк назвал действия ГУР «тотальным контролем».

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 26 марта — об имеющихся планах президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Позднее белорусская сторона заявила о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.

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Кристина Есикова
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