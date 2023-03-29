Изменение климата усилит суперъячейковые грозы в США

Bulletin of the American Meteorological Society: изменение климата усилит суперъячейки

Изменение климата способствует все более частому возникновению суперъячейковых гроз и торнадо в США, которые обрушиваются на густонаселенные южные штаты, такие как Алабама, Миссисипи и Теннесси. К такому выводу пришли ученые Университета Северного Иллинойса, которые опубликовали статью в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

Исследователи использовали небольшие региональные компьютерные модели и предсказали увеличение числа суперъячеек на 6,6 процента, а также повышение их продолжительности на 25,8 процента при сценарии умеренного потепления к концу века — меньшего потепления, чем ожидается в мире, исходя из текущих выбросов.

Также прогнозируется, что в восточной части Миссисипи и Оклахомы будут формироваться три дополнительные суперъячейки каждые два года. В восточной части Техаса, Арканзасе, Луизиане, Алабаме, западной части Теннесси и восточной части Джорджии будет возникать одна дополнительная суперъячейка каждые два года.

Суперъячейки, или мезоциклоны, представляют собой крупные атмосферные вихри восходящих потоков воздуха, вызывающие сильные грозы с градом и торнадо и способные существовать несколько часов. В 2013 году суперъячейка породила торнадо в Муре, штат Оклахома, в результате которого погиб 51 человек. В 2011 году мезоциклоны вызвали смерчи в Джоплине, штат Миссури, убившие 161 человека, а другая вспышка суперъячеек в том же году привела к смерти более 320 человек в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.