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13:01, 29 марта 2023Бывший СССР

Военкор рассказал об уничтожении десяти западных танков вблизи Запорожья

Военкор Руденко: российские силы уничтожили до десяти западных танков вблизи Запорожья

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила до десяти западных танков недалеко от города Запорожье в ночь на 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, танки находились в «неприметном ангаре». Очевидцы не смогли назвать точную модель танков, однако они видели, как технику загоняли в ангар и как туда прилетела российская ракета.

В середине марта российская армия уничтожила колонну украинских танков на запорожском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались осуществить танковый прорыв.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российская армия десятилетиями готовилась сражаться с западными танками и обладает противотанковыми системами, созданными поражать такие машины.

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Алевтина Запольская
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