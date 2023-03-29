Военкор рассказал об уничтожении десяти западных танков вблизи Запорожья

Военкор Руденко: российские силы уничтожили до десяти западных танков вблизи Запорожья

Российская артиллерия уничтожила до десяти западных танков недалеко от города Запорожье в ночь на 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, танки находились в «неприметном ангаре». Очевидцы не смогли назвать точную модель танков, однако они видели, как технику загоняли в ангар и как туда прилетела российская ракета.

В середине марта российская армия уничтожила колонну украинских танков на запорожском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались осуществить танковый прорыв.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российская армия десятилетиями готовилась сражаться с западными танками и обладает противотанковыми системами, созданными поражать такие машины.