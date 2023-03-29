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11:20, 29 марта 2023Бывший СССР

В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok

В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok на государственных телефонах

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристьян Ярван заявил, что чиновникам запретят использовать приложение TikTok на телефонах, предоставленных государством. Об этом министр сообщил газете Eesti Paevaleht.

«Был соответствующий приказ от государственного центра информационно-коммуникационных технологий. Пока речь идет только о TikTok. В этом месяце с централизованно управляемых телефонов приложение будет снято, а установка будет запрещена», — заявил министр.

В феврале 2023 года правительство США поручило федеральным учреждениям удалить TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней.

В том же месяце Еврокомиссия обязала всех сотрудников удалить китайское приложение со своих служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации.

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Ткачев Егор
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