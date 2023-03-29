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16:36, 29 марта 2023Бывший СССР

В США разоблачили миф об армии Украины

Американский ветеран Дрейвен заявил о нежелании ВСУ воевать до последнего солдата

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ветеран армии США и писатель Ноктис Дрейвен назвал мифом заявления о желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевать до последнего солдата. Своим мнением он поделился в Twitter.

Американец отреагировал на опубликованное в сети видео, на котором солдаты украинской армии с улыбками на лицах, предположительно, покидают Артемовск (украинское название — Бахмут). Он отметил, что не удивлен эмоциям военных, так как велика вероятность, что они оказались в городе не по своей воле.

Дрейвен разоблачил миф, согласно которому патриоты, добровольно сражающиеся в рядах ВСУ, готовы воевать, не жалея жизней. «Единственные, кто хочет этой борьбы, — это [президент Украины Владимир] Зеленский и Запад, которые с радостью пожертвуют каждым украинцем до последнего человека», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о героизме, который отечественные военные проявляют в боях под Артемовском. При этом Зеленский отметил, что поражение ВСУ на этом направлении грозит республике компромиссом с Россией.

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Варвара Кошечкина
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