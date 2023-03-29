Футболиста лишили капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Футболиста Эль-Якуби лишили капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Защитник Редуан Эль-Якуби лишился капитанской повязки в нидерландском «Эксельсиоре» после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде заявили, что решение было принято в интересах клуба, спортивных целей и самого футболиста. По их мнению, Эль-Якуби будет чувствовать себя более комфортно в новой роли. «Этот выбор не умаляет той важной роли, которую Редуан выполняет как личность, человек и профессионал в раздевалке и на поле», — отметили в «Эксельсиоре». Имя нового капитана пока не объявлено.

Перед матчем 26-го тура чемпионата Нидерландов против «Камбюра» (4:1), прошедшего 19 марта, Эль-Якуби отказался вставать рядом с баннером OneLove.

17 октября 2022 года турецкий полузащитник «Фейенорда» Оркун Кекчю отказался надевать капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества на матч десятого тура чемпионата Нидерландов против АЗ. Футболист заявил, что сделал это из религиозных соображений, подчеркнув, что уважает всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений.