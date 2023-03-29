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19:33, 29 марта 2023Интернет и СМИ

Украинский журналист сбежал от прихожан Киево-Печерской лавры

Журналист украинского Пятого канала сбежал от недовольных прихожан Киево-Печерской лавры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Корреспондент украинского Пятого канала попытался в прямом эфире взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, недовольных выселением монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из обители, но не выдержал напора и был вынужден бежать. Запись эфира доступна на YouTube.

Журналист поинтересовался у одной из прихожанок, чем может закончиться изгнание монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Верующая собиралась ответить на вопрос корреспондента, однако ее внезапно перебила рядом стоящая женщина. «Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви», — сказала она. Находящиеся рядом с женщиной люди согласились с ней.

После этого корреспондент прервал речь женщины и сбежал, подчеркнув, что он «не может беседовать с этими людьми», потому что от них нет возможности услышать другую позицию.

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Ранее украинский заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть монастырь до 29 марта. По словам исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, причиной стало нарушение ими условий документа по использованию госимущества.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в ответ заявил, что УПЦ не покинет территорию храмового комплекса, а также не пойдет на компромисс с украинскими властями. Утром 29 марта на территории Киево-Печерской лавры начали собираться верующие: к монастырю пришли сотни прихожан, выступающих против выселения монахов.

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Олег Давыдов
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