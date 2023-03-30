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21:00, 30 марта 2023Из жизни

Полиция раскрыла дело 31-летней давности об изнасиловании уборщицы кладбища

WRAL: в США мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за изнасилование в 1992 году
Roy Proctor

Roy Proctor. Фото: Fayetteville Police Department

В США вынесли приговор преступнику, который находился за решеткой с 2020 года, по обвинению в жестоком изнасиловании в 1992 году. Об этом сообщает WRAL.

Рой Джуниор Проктор признал себя виновным и был приговорен к 40 годам тюрьмы в понедельник, 27 марта. Он подтвердил, что 31 год назад надругался над жительницей города Фейетвилл, штат Северная Каролина. Женщина работала уборщицей на кладбище города. На нее напали, когда она после работы шла к своей машине. Злоумышленник сбил жертву с ног, оттащил в сторону и изнасиловал. Позже женщину с тяжелыми травмами бросили в ее автомобиль и столкнули его в местный пруд. Американке удалось спастись.

На протяжении долгих лет дело не могли раскрыть, хотя у полиции были образцы ДНК по меньшей мере одного подозреваемого. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, так как на капоте машины жертвы детективы обнаружили надпись «Три всадника», сделанную аэрозольным баллончиком. У полиции до сих пор есть подозрения, что преступление совершили трое мужчин.

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Как пишет Fox News, в 2006 году биологические материалы с места преступления были переданы в государственную лабораторию Северной Каролины, однако и там специалисты ничего не смогли сделать. В 2015 году была предпринята новая попытка расследования при помощи ДНК, которая также закончилась ничем. Только в 2020-м криминалисты смогли установить связь с преступлением Роя Джуниора Проктора, которому на тот момент было 46 лет. Это случилось благодаря тому, что мужчина совершил некое преступление в 2019 году, и его анализы ДНК попали в базу данных.

В ноябре 2020-го Проктор был арестован. Два года спустя он признал вину и был приговорен к двум 40-летним срокам за изнасилование, похищение, ограбление и нападение с применением смертельного оружия. Преступник будет отбывать два срока параллельно. В полиции не уточнили, продолжаются ли поиски возможных подельников Проктора.

Ранее сообщалось, что в США разыскали преступника, который 24 года назад надругался над жительницей города Мери-Эстер, штат Флорида. Американка, имя которой не называется в целях защиты ее частной жизни, была изнасилована в марте 1999 года.

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Никита Савин
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