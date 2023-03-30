Женщины назвали причины измен мужьям в долгих браках

Insider: женщины признались, что изменяют мужьям из-за скучного секса в браке

Женщины, изменяющие мужьям, признались, что делают это из-за скучного секса и отсутствия влечения к супругам. Причины завести романы на стороне они назвали в беседе с Insider.

Одна из собеседниц издания по имени Шелби призналась, что решилась на измену супругу, когда тот оказался провести с ней Рождество, выбрав работу. Женщина добавила, что много раз в течение 20-летнего брака отгоняла от себя мысль о романе на стороне. Однако в 45 она решилась на это и не пожалела, так как именно с любовником она получила свой первый оргазм.

Изменяющие женам мужчины признаются, что интрижки делают их душевное состояние хуже. Женщины наоборот чувствуют себя окрыленными во время романов на стороне

27-летняя Мишель рассказала, что на измену ее подвигло отсутствие внимания и поддержки со стороны мужа. К тому же во время шестилетнего брака Мишель поняла, что у нее с супругом разные темпераменты. «Приятно чувствовать, что в мире есть столько людей, с которыми я могу отправиться в сексуальные приключения», — призналась она.

Женщина добавила, что раз в неделю встречается с любовником у себя дома, когда муж на работе, а дочь в детском саду. Мишель отметила, что с тех пор, как ее сексуальная жизнь стала более насыщенной, она стала еще более хорошей матерью, чем прежде.

Когда дочь рядом, я больше с ней общаюсь, просто потому, что я немного счастливее. Радости добавляет и забота о себе. Я делаю макияж и прически и чувствую себя более уверенной Мишель решившаяся на измену женщина

Еще одна решившаяся на измену женщина по имени Ники рассказала, что ей надоела «ванильная жизнь с супругом и скучный секс». Она рассказала, что любит мужа, с которым прожила 15 лет, но он не удовлетворяет ее в постели. Тогда она нашла партнера, который помог ей реализовать фантазии о грубом сексе.

Келли призналась, что живет в браке 22 года, и 10 лет у нее нет интимной близости с мужем. Она встречается с любовником, с которым познакомилась в приложении для свиданий, но мысли о разводе не допускает.

Я не хочу оставлять мужа, не хочу причинять ему боль. Я пообещала, что не разведусь. Я забочусь о доме, делаю все что нужно. С мужем мы живем по принципу «не спрашивай, не говори». У меня нет влечения к мужу. Сексуальную энергию я отдаю любовнику Келли решившаяся на измену женщина

Еще одна собеседница издания рассказала, что побывала на 25 свиданиях, прежде чем нашла постоянного партнера вне брака. На это ее подтолкнул мягкий в постели муж, не отвечающий на ее желания о страстном и грубом сексе. Тем не менее о разводе она не думает.

С любовником она встречается во время деловых поездок. Они ходят в бары и рестораны, а после отправляются в отель, где экспериментируют с секс-игрушками.

Ранее психолог Елена Попыхова назвала способы восстановить самооценку после измены. Она посоветовала обиженным партнерами женщинам наслаждаться одиночеством некоторое время.