Nature Human Behavior: ранние занятия в университете связали с проблемами со сном

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS пришли к выводу, что более поздние занятия в университете увеличили положительные оценки и улучшили качество сна. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Авторы изучили журналы подключений к Wi-Fi 23 тысяч студентов, чтобы выяснить, были ли ранние утренние занятия связаны с низкой посещаемостью. Затем они сравнили эти данные с информацией об активности в течение шести недель 181 испытуемого для определения влияния прогулов на сон. Также были проанализированы данные о дневной и ночной активности 39 тысяч студентов для выявления связи утренних занятий с более ранним пробуждением и меньшим количеством сна. Кроме того, были рассмотрены оценки 33 тысяч участников.

Анализ показал, что раннее начало занятий было связано с более низкой посещаемостью, поскольку многие студенты регулярно спали после начала таких уроков. Когда студенты посещали ранние занятия, у них начинались проблемы со сном: фиксировалось около часу недосыпа. Согласно статистике, утренние занятия на протяжении большого количество дней в неделю также коррелировали с более низким средним баллом.

Теперь команда изучает различия между посещаемостью занятий, сном, самочувствием и академической успеваемостью между «жаворонками» и «совами». Специалисты подозревают, что студенты-«совы» не могут эффективно воспринимать информацию на ранних занятиях и будут иметь более низкую посещаемость, более короткий сон, плохое психическое состояние здоровья и низкие оценки по сравнению со своими одногруппниками-«жаворонками».