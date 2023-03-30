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19:44, 30 марта 2023Мир

Администрация Байдена связалась с семьей задержанного в России журналиста

Белый дом: администрация президента США знает о задержании журналиста Гершковича
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена знает о задержании корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, поддерживает контакт с его семьей и настаивает на том, чтобы власти России прекратили преследование американских граждан. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича», — говорится в сообщении. Администрация также запрашивает консульский доступ к журналисту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее утверждала, что он уже предоставлен.

30 марта ФСБ России возбудила дело по статье о шпионаже в отношении корреспондента WSJ. Журналист был задержан в Екатеринбурге. Само издание отвергло обвинения и заверило, что будет добиваться немедленного освобождения своего сотрудника.

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Елизавета Наумова
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