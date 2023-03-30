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19:59, 30 марта 2023Мир

Арестованному журналисту WSJ обеспечили консульский доступ

МИД России: арестованному журналисту WSJ Гершковичу обеспечен консульский доступ

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Арестованному в России журналисту Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о предоставлении доступа, дипломат ответила утвердительно. Других подробностей в разговоре с журналистами она не привела.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в четверг, 30 марта. 32-летнего журналиста заподозрили в сборе данных о российском оборонном предприятие, которые составляют государственную тайну.

В отношении американского журналиста возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. В тот же день суд в Москве арестовал фигуранта до 29 мая.

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Полина Матюхина
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