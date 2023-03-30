Во Франции отреагировали на обучение бойцов ВСУ французскими военными

Французский политик Филиппо: обучающих ВСУ во Франции надо привлечь к ответственности

Лидер французской правой партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо отреагировал на обучение украинских военных на территории Франции. Об этом он написал в своем Twitter.

«Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются французской армией на французской земле. Обучать личный состав одной из сторон [конфликта] — это вступать в войну, и никто не задает вопросы!» — отметил политик.

Ранее Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну, поставляя снаряды для ВСУ. При этом, отметил он, у Парижа нет денег на пенсии и больницы.

22 марта газета Figaro узнала, что 30 пилотов ВСУ проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции. Кроме того, по данным газеты, Париж мог бы поставить украинским военным около десятка единиц боевой авиации.

