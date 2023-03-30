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14:28, 30 марта 2023Наука и техника

Xiaomi выпустила смартфон в честь «Гарри Поттера»

Android Central: Xiaomi анонсировала Redmi Note 12 Turbo, посвященный «Гарри Поттеру»

Фото: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила смартфон в честь вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает издание Android Central.

Анонсированный 28 марта Redmi Note 12 Turbo получил специальную версию, ориентированную на фанатов «Гарри Поттера». Аппарат имеет тематическую раскраску, уникальную анимацию, обои и темы, сувениры в комплекте. Также устройство поставляется в оформленной в стиле «Гарри Поттера» коробке.

Стоимость лимитированной версии Redmi Note 12 Turbo составляет 2399 юаней или около 27 тысячи рублей. Классическая версия смартфона доступна за 1999 юаней или около 22 тысяч рублей. О том, будет ли новое устройство доступно за пределами Китая, не сообщается.

Redmi Note 12 Turbo получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen 2, имеет от 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера разрешением 64, 8 и 2 мегапикселей, девайс имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

В конце марта компания Xiaomi назвала стоимость нового смартфона Redmi 12C. Аппарат с 6,71-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Mediatek Helio G85, 50-мегапиксельной камерой, NFC, FM-радио оценили в 9490 рублей.

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Андрей Ставицкий
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