65-летняя актриса призвала наслаждаться старостью

65-летняя актриса Энди Макдауэлл призналась, что устала быть молодой

65-летняя актриса Энди Макдауэлл призналась, что больше не хочет молодиться и просто наслаждается текущим периодом жизни. О принятии своего возраста она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале телеведущей Кэти Курик.

Звезда фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» отметила, что пожилому человеку требуется много усилий, чтобы выглядеть молодым. «Я была молодой, и я устала. Сейчас я хочу быть старой», — сказала Макдауэлл. Она добавила, что красота есть в любом возрасте, важно научиться ее видеть и не ограничивать себя рамками.

Артистка призналась, что седина помогла ей принять и полюбить старость. Во время пандемии COVID-19, когда все сидели дома, а доступ к услугам стилистов был ограничен, она начала отращивать волосы натурального цвета. «По мере того как волосы росли, глаза становились выразительнее, немного изменился их оттенок. Мне понравилось, как стала выглядеть кожа», — объяснила Макдауэлл решение полностью отказаться от окраски волос. Она призвала ровесниц наслаждаться возрастом, а не стыдиться его. «Мы приближаемся к концу. У нас нет времени, чтобы тратить его на стыд», — заключила Макдауэлл.

Ранее 60-летняя модель из США Кэти Джейкобс призналась, что находится в лучшей за всю жизнь физической форме. Она рассказала, что отказалась от мяса и сахара ради молодости и здоровья.