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15:41, 30 марта 2023Россия

В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США

Депутат ГД Бутина заявила о вине России в «трансгендерном мракобесии» в США

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В том, что США охватило «трансгендерное мракобесие», есть и определенная вина России. Об этом порассуждала депутат Государственной Думы Мария Бутина, ее слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Депутат увидела прямую связь между стабилизацией экономической и политической ситуации в России с либерализацией США. Она предположила, что кончившемуся с распадом СССР противостоянию коммунизм-капитализм пришла на смену дихотомия либерализм-консерватизм.

«Вся эта либеральная повестка в США появилась ровно после того, как развалился СССР. И чем сильнее будет Россия, тем больше Америка будет играть роль антагониста», — заявила Бутина.

Президент России Владимир Путин называл издевательства над детьми и педофилию нормой для Запада. Он отметил, что западные священники дошли до того, что благословляют однополые браки.

«Но своих детей мы защитим», — подчеркнул Путин.

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Марк Леонов
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