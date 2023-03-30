В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
В том, что США охватило «трансгендерное мракобесие», есть и определенная вина России. Об этом порассуждала депутат Государственной Думы Мария Бутина, ее слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».
Депутат увидела прямую связь между стабилизацией экономической и политической ситуации в России с либерализацией США. Она предположила, что кончившемуся с распадом СССР противостоянию коммунизм-капитализм пришла на смену дихотомия либерализм-консерватизм.
«Вся эта либеральная повестка в США появилась ровно после того, как развалился СССР. И чем сильнее будет Россия, тем больше Америка будет играть роль антагониста», — заявила Бутина.
Президент России Владимир Путин называл издевательства над детьми и педофилию нормой для Запада. Он отметил, что западные священники дошли до того, что благословляют однополые браки.
«Но своих детей мы защитим», — подчеркнул Путин.