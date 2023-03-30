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14:21, 30 марта 2023Спорт

Международная федерация настольного тенниса рассмотрит допуск россиян к турнирам

Международная федерация настольного тенниса может допустить россиян к турнирам в мае

Фото: Aparna Johri / Unsplash

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) рассмотрит возможность допустить российских спортсменов к турнирам. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации решили последовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). «ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются четкие условия участия для игроков и вспомогательного персонала», — сообщили в ITTF. Уточняется, что возвращение сборных России и Белоруссии на турниры может произойти в мае 2023 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

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