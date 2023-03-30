Врачи назвали четыре китайских секрета долголетия

Врач Хавинсон назвал плотное телосложение и холод секретами долгожителей округа Бама

Врачи-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали четыре китайских секрета долголетия. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», они рассказали, что этих правил придерживаются жители округам Бама, в котором количество долгожителей превышает среднюю международную норму в пять раз.

По словам врачей, ученые, изучавшие феномен округа, обратили внимание на то, что все долгожители имеют плотное телосложение: среди них нет ни толстых, ни худых. «Люди в этом округе не занимались никакими диетами, но, что важно, они работали каждый день на полях и так далее», — объяснил Хавинсон.

Вторым секретом долголетия врачи назвали холод. Специалисты отметили, что температура в домах местных жителей составляет 17-18 градусов по Цельсию. В число полезных привычек, помогающих продлить жизнь, специалисты также включили тщательно пережевывание пищи. «Важен не только рацион питания, но и то, как ты его принял», — подчеркнул доктор.

Еще одной привычкой жителей округа Бама, которую ученые связали с высокой продолжительностью жизни, стало употребление качественного зеленого чая. «Зеленый чай содержит большое количество биологически активных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья нашего организма», — отметила Трофимова.

Врачи добавили, что правильный зеленый чай при регулярном употреблении способствует снижению уровня холестерина, нормализует углеводный обмен и снижает риск смертности.

Ранее врачи дали три совета по восстановлению сил после зимы. Они рекомендовали прием препаратов с экстрактами растений-адаптогенов — например, женьшеня или элеутерококка, а также прогулки и диету, богатую клетчаткой.