Пушилин заявил о скором окружении ВС России Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил о скором фактическом окружении ВС России Артемовска

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что совсем скоро произойдет фактическое окружение Артемовска (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

По словам Пушилина, город находится в оперативном окружении Вооруженных сил (ВС) России и все дороги находятся под огневым контролем российских военных.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения ВС России перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска. Бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты.

На Украине недавно признали окружение 4/5 территории Артемовска. Экс-командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий сообщил, что российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.