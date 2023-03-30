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13:26, 30 марта 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о скором окружении ВС России Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил о скором фактическом окружении ВС России Артемовска

Кадр: Kholodny Yar / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что совсем скоро произойдет фактическое окружение Артемовска (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

По словам Пушилина, город находится в оперативном окружении Вооруженных сил (ВС) России и все дороги находятся под огневым контролем российских военных.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения ВС России перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска. Бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты.

На Украине недавно признали окружение 4/5 территории Артемовска. Экс-командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий сообщил, что российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.

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Ткачев Егор
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