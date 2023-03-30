Стал известен список вопросов арестованного журналиста WSJ о российском ОПК

Арестованный американский журналист Гершкович интересовался режимом работы заводов ОПК

Арестованный в Екатеринбурге американский журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович в разговорах с местными политиками интересовался режимом работы заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, благодаря которому и стал известен примерный список интересовавших Гершковича вопросов.

«Он начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл одно из таких предприятий — "Новатор"», — сказал Вегнер.

Местный парламентарий добавил, что Гершкович также спрашивал об опыте Свердловской области в части перепрофилирования производств под нужны оборонки. При этом он ссылался на опыт других российских регионов. В частности, журналиста WSJ интересовало, менялся ли профиль тех или иных предприятий, в достаточной ли степени они обеспечены кадрами и в какое количество смен работают заводы. На эти вопросы Вегнер, по его словам, отвечать не стал.

Также Гершкович уточнил у депутата заксобрания, в каких отношениях он состоит с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. На это Вегнер ответил, что знаком с темой, поскольку он регулярно получает обращения заключенных, желающих отправиться добровольцами в зону специальной военной операции.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах, касающихся предприятия российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая, ближайшее время он проведет в СИЗО «Лефортово».