Совершивший попытку самоубийства на сцене театра актер рассказал о самочувствии

Совершивший попытку самоубийства актер Шувалов назвал свое состояние приемлемым

Совершивший попытку самоубийства на сцене драматического театра в Улан-Удэ актер Артур Шувалов рассказал о своем самочувствии. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину своего поступка.

Вечером 29 марта стало известно, что онкобольной актер Артур Шувалов совершил попытку суицида на сцене драматического театра города Улан-Удэ после окончания спектакля «Театр. Изнанка». Его госпитализировали. Отмечается, что таким образом артист хотел выразить свой протест против смены худрука.

Сейчас я себя чувствую вполне приемлемо. Получше. Огромное количество людей оказали мне моральную поддержку Артур Шувалов актер

«На такой отчаянный шаг я решил пойти, потому что понимал, что у меня нет никакого другого выбора. Я уже не видел никаких других решений проблем. Я понимал, что все — это максимальная точка кипения и отчаяния», — объяснил свой поступок Шувалов.

Актер рассказал, что руководство театра не связывалось с ним после попытки самоубийства.

«С художественным руководителем я в принципе не разговаривал уже давно, даже не могу сказать точно. А с директором краткий разговор был несколько дней назад — 24 марта», — добавил он.

Причина конфликта с руководством театра

Также Шувалов поделился своей точкой зрения на причину конфликта, возникшего между ним и руководством драматического театра.

Такой напряженный конфликт с руководством сложился из-за того, что в январе-феврале прошлого года министр культуры Республики Бурятия предложил мне поучиться на директора театра Артур Шувалов актер

«Я подобрал место для обучения — школу Дадамяна в Москве, подал туда документы, и осталось решить вопрос с оплатой. Поскольку Министерство культуры самостоятельно не могло оплачивать, оно позвонило в театр и сказало директору театра Светозаровой Наталье Николаевне, чтобы она оплатила мне обучение. Через несколько минут после этого звонка мне позвонила директор театра и спросила, что я себе позволяю. На что я объяснил, что не пытаюсь занять ничье кресло, а мне просто предложили поучиться», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

С этого момента и начались попытки дестабилизировать и дискредитировать актера, заявил Шувалов.

«Помимо этого, после разговора ситуацию стали политизировать, а именно: врать, что я срывал флаги России и так далее. По этому поводу мы будем общаться в юридическом поле с помощью юристов, потому что тема очень щепетильная. А с приходом [постановщика Вячеслава] Дьяченко меня стали лишать возможности работать: лишали заработка и не давали режиссерам-постановщикам занимать меня в новые постановки», — заключил он.

Коллеги Шувалова сообщили «Ленте.ру», что не ожидали такого поступка от актера. Однако добавили, что именно целенаправленное уничтожение труппы театра со стороны Дьяченко и Светозаровой вытекло в этот манифест.

Известно, что спектакль «Театр. Изнанка» режиссировал бывший руководитель труппы Сергей Левицкий. Год назад его сняли, а вместо него назначили постановщика Вячеслава Дьяченко. Новый худрук не смог найти общий язык с актерами. Один из последних конфликтов случился из-за угроз увольнением Шувалова.

Ранее стало известно о смерти советского и российского артиста театра и кино Михаила Чигарева, сыгравшего роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Мужчина скончался на 79-м году жизни.