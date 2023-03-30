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20:01, 30 марта 2023Спорт

Глава МОК оценил возможность участия Большунова в турнирах

Глава МОК Бах назвал вопрос об участии лыжника Большунова в международных турнирах сложным
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность участия российского лыжника Александра Большунова в турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

Бах назвал вопрос допуска спортсмена, который является капитаном Росгвардии, очень сложным. «Нужно разделять военную службу, которая в России обязательна для всех мужчин, и тех, кто после этой службы остается в армии или таких структурах. Вся эта система очень сложна», — заявил он. Глава МОК отметил, что после обсуждения должен получиться согласованный подход по этому вопросу во всех видах спорта.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с Вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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