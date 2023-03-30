Найден способ снизить негативные последствия недосыпа

EJPC: занятия спортом снижают вызванный недосыпом риск ранней смерти

Китайские ученые Медицинского университета Гуанчжоу нашли способ снизить негативные последствия недосыпа. Исследователи пришли к выводу, что занятия спортом снижают вызванный недостатком сна риск ранней смерти. Результаты работы опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Авторы рассмотрели данные 92 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет, которых попросили носить браслет с акселерометром. За семь лет наблюдения умерло 3080 участников: 1074 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 1871 — от рака.

Продолжительность сна испытуемых классифицировали по трем вариантам: короткая (менее шести часов), нормальная (от шести до восьми часов) или длинная (более восьми часов). Уровень физической активности был также разделен на низкий, средний и высокий. Кроме того, учитывалась степень интенсивности спортивных занятий — от умеренной до интенсивной.

После корректировки по возрасту, полу, этнической принадлежности, депривации, уровню образования, индексу массы тела, диете, курению, употреблению алкоголя и графику работы специалисты обнаружили, что занятия спортом нейтрализуют негативный эффект слишком малого или слишком длительного сна.

У лиц с низким уровнем активности короткий и длительный сон коррелировали с повышением риска смерти от всех причин на 16 и 37 процентов соответственно. Испытуемые, выполнявшие среднее количество физических упражнений, страдали только в случае недосыпа (вероятность преждевременной смерти повышалась на 41 процент). Никакой взаимосвязи между ранней смертью и физическими упражнениями не было обнаружено у тех, кто много занимался спортом.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний и гибели от них у людей с коротким сном и низким объемом упражнений был повышен на 69 процентов. При этом риск нивелировался в случае увеличения физических нагрузок до умеренного или высокого уровня. Вероятность смерти от рака повышалась на 21 процент для людей, долго спавших при низких физических нагрузках, однако она также исчезала при умеренной или высокой спортивной активности.