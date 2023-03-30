Политолог объяснил слова Си Цзиньпина о подготовке Китая к войне

Политолог Кашин назвал заявление Си Цзиньпина о подготовке Китая к войне традиционным

Заявление председателя КНР Си Цзиньпина о подготовке страны к войне надо понимать в контексте обычной китайской риторики, заявил в беседе с «Лентой.ру» китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин на ежегодном заседании парламента заявил, что «готовит Китай к войне, призвав генералов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «не бояться воевать и принимать трудные решения».

Си Цзиньпин, как и его предшественники, на каждой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) встречается с делегатами от НОАК, отметил политолог. По его словам, на этой встрече они традиционно говорят о том, что необходимо укреплять оборону, повышать боеготовность и готовится к победам в реальных войнах.

«То есть эта фраза произносится не в первый раз. Действительно, некоторое ужесточение риторики имеет место быть, но, в принципе, это нормально с точки зрения китайского политического языка. Такой призыв не звучит как-то беспрецедентно и не свидетельствует о каких-то больших изменениях в китайской политике», — пояснил Кашин.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что НОАК готова сотрудничать с Вооруженными силами (ВС) России ради укрепления мира и безопасности. Он добавил, что китайская и российская армии планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.

