В России создали новый стелс-материал

«Росэлектроника» создала опытные образцы нового стелс-материала для боевой авиации

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали опытные образцы нового радиопоглощающего материала, который может быть использован для изготовления деталей самолетов. Об этом сообщили в «Ростехе», передает РИА Новости.

«Благодаря основе из стеклонитей с металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые наносят на детали летательного аппарата. Эти материалы не являются элементом конструкции.

В госкорпорации уточнили, что благодаря своим характеристикам новый материал поглощает до 95 процентов электромагнитного излучения радаров и затрудняет обнаружение летательного аппарата при помощи средств радиолокации.

Новый материал состоит из соединенных между собой слоев стеклоткани. В его основе лежат тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. Материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в «Росэлектронику») для изготовления лопаток компрессоров авиадвигателей, которые являются одной из самых заметных деталей самолета в радиолокационном диапазоне.

По словам гендиректора конструкторского бюро Алексея Дымовских, существующие стелс-покрытия требуют регулярного восстановления, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отображения не требует обслуживания. Он добавил, что опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания.

В марте 2022 года в «Ростехе» сообщили, что в России усовершенствовали технологию создания остекления для малозаметных самолетов, которая улучшит его характеристики на 20 процентов.