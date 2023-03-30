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19:33, 30 марта 2023Забота о себе

Названа причина отсутствия интереса к свиданиям у современных людей

Психотерапевт Кэрисс: приложения для знакомств убили романтику свиданий

Фото: Unsplash

Публицист Хоуп Флинн и психотерапевт Джоди Кэрисс заметили, что современные люди испытывают выгорание от свиданий и реже ищут романтических впечатлений. Они объяснили тенденцию в беседе с журналом Cosmopolitan.

По мнению Флинн, приложения для знакомств и социальные сети лишили людей возможности заводить романтические отношения в реальной жизни, зато каждый получил огромный выбор потенциальных партнеров для свиданий. Случайные связи, короткие знакомства со временем выработали потребительское отношение к романтике и убили ее.

С Флинн согласился Джоди Кэрисс, он назвал правила приложений для знакомств причиной отсутствия интереса к свиданиям и общей романтической утомленности. «Если нам становится скучно, больно или обидно, мы просто смахиваем человека и переключаемся на следующего. Мы делаем это без ответственности, не заботясь ни о своих, ни о чужих чувствах», — сказал Кэрисс.

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Тем, кто ощущает романтическое выгорание и считает свидания безнадежными, Флинн посоветовала сделать паузу — не открывать приложения, не искать партнера на вечеринках. По ее мнению, отдых от новых знакомств поможет сформулировать цель поиска и будущих отношений. Понимание этих вещей позволит делать правильный выбор и встречаться с теми, кто оправдывает ожидания.

Ранее 47-летняя британка Клэр Кенни отказалась от свиданий в пользу «одиноких суббот». Она рассказала, что этот способ помог ей стать счастливой без отношений.

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Екатерина Улитина
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