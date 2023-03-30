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10:23, 30 марта 2023Россия

Российским студентам на «Уроке мужества» показали труп свиньи под флагом Украины

В нижегородском колледже начали проверку из-за фото свиньи на «Уроке мужества»

В Нижегородском колледже малого бизнеса начали проверку после того, как студентам на «Уроке мужества» показали фотографию с трупом свиньи под флагом Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Организаторы лекции заявили, что в данный момент выясняют, как иллюстрация могла попасть в презентацию. По их словам, фото не входило в перечень изображений, согласованных для демонстрации в рамках «Урока мужества». «Руководство учебного заведения проводит проверку ситуации, по результатам которой будут приняты меры», — заверили они.

Видеозапись с мероприятия накануне опубликовал Telegram-канал «Нижний №1». На кадрах видно мужчину в военной форме, который рассказывает студентам о ситуации на Украине. Параллельно с этим учащимся демонстрировали презентацию, в которую вошла фотография с мертвой свиньей.

Ранее Минобрнауки назначило проверку после того, как в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были замечены украинские флаги. По мнению замглавы ведомства Константина Могилевского, «вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти» недопустимо.

В свою очередь, руководство вуза заявило, что внимание на украинском флаге акцентируют люди, незнакомые с образовательной деятельностью и миссией РУДН, которая заключается в объединении людей разных национальностей.

Константин Лысяков
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