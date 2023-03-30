В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт и о готовности новой дороги

В ночь на среду была перекрыта трасса Горис — Степанакерт, поэтому в Нагорном Карабахе подготовили новую дорогу. МВД непризнанной Нагорно-Kарабахской республики (НКР) обвинило в перекрытии азербайджанскую сторону, передает армянский информационный портал 24News.

«Уже готова новая грунтовая дорога Тех — Корнидзор Сюникской области в обход закрытой дороги, которая соединится со сданной в эксплуатацию в 2022 году новой дорогой Корнидзор — Хиншен (Лачинский коридор — прим. «Ленты.ру»). Работы по асфальтированию дороги Тех - Корнидзор ведутся Республикой Армения», — говорится в заявлении.

В МВД непризнанной республики уточнили, что дорога Тех — Корнидзор является проходимой. Кроме того, учитывая блокаду НКР, по ней также возможна доставка гуманитарных грузов российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста (МККК), добавили в ведомстве.