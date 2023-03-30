Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 30 марта 2023Бывший СССР

В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт

В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт и о готовности новой дороги

Фото: Torabora641 / Shutterstock / Fotodom

В ночь на среду была перекрыта трасса Горис — Степанакерт, поэтому в Нагорном Карабахе подготовили новую дорогу. МВД непризнанной Нагорно-Kарабахской республики (НКР) обвинило в перекрытии азербайджанскую сторону, передает армянский информационный портал 24News.

«Уже готова новая грунтовая дорога Тех — Корнидзор Сюникской области в обход закрытой дороги, которая соединится со сданной в эксплуатацию в 2022 году новой дорогой Корнидзор — Хиншен (Лачинский коридор — прим. «Ленты.ру»). Работы по асфальтированию дороги Тех - Корнидзор ведутся Республикой Армения», — говорится в заявлении.

В МВД непризнанной республики уточнили, что дорога Тех — Корнидзор является проходимой. Кроме того, учитывая блокаду НКР, по ней также возможна доставка гуманитарных грузов российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста (МККК), добавили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
На российском рынке мороженого сменился лидер
В Киево-Печерской лавре начали бить в набат
Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области
Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии
Поздние занятия в университете увеличили положительные оценки
Партнерше подхватившего хламидии и поклявшегося в верности мужчины дали совет
В Госдуме объяснили правила весеннего призыва в армию
В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с личным кабинетом онлайн-банка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.